«Ньюкасл» — «Манчестер Сити»: прогноз на матч АПЛ

Прогноз на матч 12-го тура чемпионата Англии «Ньюкасл» — «Манчестер Сити» от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: тотал меньше 3 гола за 1.74.

Фаворит очевиден. Правда, пара поводов для сомнений всё же есть. Во-первых, первая игра после международной паузы — всегда опасность для топ-клубов. «Сити» в предыдущих матчах побеждал всухую (3:0 с «Манчестер Юнайтед» и 2:0 с «Эвертоном»), однако чем дальше заходит сезон, тем сильнее сказываются каждая дополнительная игра и каждый перелёт. У хозяев сборников поменьше.

Во-вторых, визиты на «Сент-Джеймс Парк» часто оборачиваются проблемами. В четырёх последних встречах «Ньюкасл» обязательно забивал, дважды добывал ничью, а один раз даже победил (правда, в Кубке лиги). Теперь голы даются с куда бо́льшим трудом, однако желание порадовать родных болельщиков никуда не делось.

Возьмём тотал меньше 3 голов за 1.74. «Горожане» на выезде не забивали больше одного мяча в АПЛ аж с середины августа, когда в 1-м туре хлопнули «Вулверхэмптон» (4:0). Тот самый, что накопил лишь два очка за 11 туров. «Ньюкасл» на своём поле пропускает немного, а проблемы в атаке вынудят ещё внимательнее действовать у своих ворот. Два-три мяча тут видятся потолком.