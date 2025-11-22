Названы шансы «Барселоны» выиграть первый матч после возвращения на «Камп Ноу»

22 ноября в матче 12-го тура испанской Примеры встретятся «Барселона» и «Атлетик». Игра пройдёт в Барселоне на стадионе «Камп Ноу». Стартовый свисток запланирован на 18:15 мск.

Букмекеры считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.53, что составляет приблизительно 65% вероятности.

Победа «Атлетика» оценивается коэффициентом 6.50 (15%). Ничейный исход можно найти в линии за 4.90 — около 20%.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.43, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.60.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.71.