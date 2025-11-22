Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Барселона» — «Атлетик» Бильбао: прогноз на матч

«Барселона» — «Атлетик» Бильбао: прогноз на матч
Аудио-версия:
Комментарии

Прогноз на матч 12-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Атлетик» Бильбао от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: «Барселона» победит + тотал больше 2.5 гола за 2.02.

Материалы по теме
Забудьте Станковича: «Спартак» начинает новую жизнь с дерби против ЦСКА
Забудьте Станковича: «Спартак» начинает новую жизнь с дерби против ЦСКА

На своём поле сине-гранатовые не просто хороши. Они непогрешимы: пять раз выходили на поле в рамках Ла Лиги — собрали 15 очков. А как вам разность 16:3? Меньше двух мячей соперники не получали ни разу. А тут возвращение на «Камп Ноу»!

При этом ближайший после международной паузы соперник находится не в лучшем состоянии. «Атлетик» стартовал с трёх побед, а дальше началась чехарда. Травмы, невезение, потеря уверенности — и всего две победы в восьми последующих турах. Если что, оба на своём поле. В гостях поживиться ничем не удалось.

Плюс история противостояния. В шести предыдущих матчах «Барселона» брала верх. В основном с небольшим запасом, в один-два мяча. Собственно, победу хозяев с форой (-1) можно взять за 1.74, а на П1 + тотал больше 2.5 гола дают 2.02. Видите ли, подопечные Ханс-Дитера Флика не играли «на ноль» аж с 21 сентября. Да и баски свой гол обычно находят.

Материалы по теме
«Ньюкасл» — «Манчестер Сити». Надежда для «Арсенала»
«Ньюкасл» — «Манчестер Сити». Надежда для «Арсенала»
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android