«Барселона» — «Атлетик» Бильбао: прогноз на матч

Прогноз на матч 12-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Атлетик» Бильбао от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: «Барселона» победит + тотал больше 2.5 гола за 2.02.

На своём поле сине-гранатовые не просто хороши. Они непогрешимы: пять раз выходили на поле в рамках Ла Лиги — собрали 15 очков. А как вам разность 16:3? Меньше двух мячей соперники не получали ни разу. А тут возвращение на «Камп Ноу»!

При этом ближайший после международной паузы соперник находится не в лучшем состоянии. «Атлетик» стартовал с трёх побед, а дальше началась чехарда. Травмы, невезение, потеря уверенности — и всего две победы в восьми последующих турах. Если что, оба на своём поле. В гостях поживиться ничем не удалось.

Плюс история противостояния. В шести предыдущих матчах «Барселона» брала верх. В основном с небольшим запасом, в один-два мяча. Собственно, победу хозяев с форой (-1) можно взять за 1.74, а на П1 + тотал больше 2.5 гола дают 2.02. Видите ли, подопечные Ханс-Дитера Флика не играли «на ноль» аж с 21 сентября. Да и баски свой гол обычно находят.