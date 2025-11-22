«Наполи» — «Аталанта»: определён фаворит матча Серии А

22 ноября в матче 12-го тура итальянской Серии А встретятся «Наполи» и «Аталанта». Игра пройдёт на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Наполи» предлагается с коэффициентом 2.33, что составляет приблизительно 44% вероятности.

Победа «Аталанты» оценивается коэффициентом 3.55 (27%). Ничейный исход можно найти в линии за 3.35 — около 29%.

При этом аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.83, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.06.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.83.