«Наполи» — «Аталанта»: прогноз на матч чемпионата Италии

«Наполи» — «Аталанта»: прогноз на матч чемпионата Италии
Прогноз на матч 12-го тура чемпионата Италии «Наполи» — «Аталанта» от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: «Наполи» победит за 2.33.

В Бергамо посмотрели на последние результаты, нахмурили лоб и уволили Ивана Юрича. Его место занял Раффаэле Палладино — один из самых многообещающих тренеров Италии, выстраивающий яркий футбол в командах со скромными финансовыми возможностями. На бумаге выбор крайне любопытный.

Разгребать ему предстоит порядочно. Предыдущая победа в чемпионате Италии состоялась аж в сентябре. Тогда на выезде разгромили «Торино» (3:0). Дальше – семь матчей без побед. Поначалу обходились ничьими с низкой результативностью (строго 0:0 и 1:1), а перед международной паузой всухую проиграли «Удинезе» (0:1) и «Сассуоло» (0:3). Терпение руководства лопнуло. От 13-х мест здесь успели отвыкнуть.

Начинать с выезда в Неаполь — сомнительное удовольствие. Особенно когда соперник разозлён после серии неудачных выступлений, да ещё и имел возможность прийти в себя. И уж тем более когда в двух предыдущих домашних матчах «Аталанте» проиграл. Причём крупно — дважды по 0:3. Джан Пьеро Гасперини натворил делов, а Палладино расплачиваться!

Раффаэле — сильный тренер, но его футбол требует времени. Потому предлагаем не мудрить и заиграть лобовую победу разъярённого «Наполи» с отличным коэффициентом 2.33.

