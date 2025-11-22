Букмекеры оценили шансы «Балтики» победить «Оренбург»

22 ноября в Оренбурге на поле стадиона «Газовик» «Оренбург» примет «Балтику». Игра 16-го тура РПЛ стартует в 14:00 мск.

Хозяева борются за выживание, калининградцы — за сохранение места в топ-5 и продолжение своей сказки. Очки для конкуренции нужны позарез, но форма до ноябрьской паузы была хорошая.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Балтики» предлагается с коэффициентом 2.20 (43%), в то время как победа «Оренбурга» оценивается в 3.45 (28%). Ничья идёт за 3.35 (29%).

Вместе с тем аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 гола доступен с коэффициентом 1.65, а тотал больше 2.5 гола — с коэффициентом 2.25. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.95.