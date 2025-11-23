«Локомотив» — «Краснодар»: стал известен фаворит матча РПЛ

23 ноября на «РЖД Арене» в Москве «Локомотив» примет «Краснодар». В таблице после 15 туров «Краснодар» и ЦСКА лидируют с 33 очками, а группу преследователей возглавляют «Зенит» и «Локомотив», набравшие 30 баллов. Стартовый свисток — в 19:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают едва заметное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Краснодара» предлагается с коэффициентом 2.52, что приблизительно составляет 39% вероятности.

Ничья идёт за 3.70, а победа «Локомотива» оценивается в 2.87.

Вместе с тем аналитики склоняются к результативному футболу. Тотал меньше 2.5 гола доступен с коэффициентом 2.13, а тотал больше 2.5 гола — с коэффициентом 1.77.

Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.60.