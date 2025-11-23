Скидки
«Локомотив» — «Краснодар»: определён самый вероятный счёт

«Локомотив» — «Краснодар»: определён самый вероятный счёт
23 ноября на «РЖД Арене» в Москве «Локомотив» примет «Краснодар». Стартовый свисток — в 19:45 мск.

Сделать ставку на победу «Краснодара» предлагается с коэффициентом 2.52, что приблизительно составляет 39% вероятности. Ничья идёт за 3.70, а победа «Локомотива» оценивается в 2.87.

Тотал меньше 2.5 гола доступен с коэффициентом 2.13, а тотал больше 2.5 гола — с коэффициентом 1.77. Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.60.

Наиболее вероятным счётом является ничья 1:1 (6.20). Следом идёт победа «Краснодара» 1:0 (8.00). За 8.50 предлагается поставить на ничью 2:2, а победа «Краснодара» 2:1 доступна за 9.30.

