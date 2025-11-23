«Локомотив» — «Краснодар»: определён самый вероятный счёт
Поделиться
23 ноября на «РЖД Арене» в Москве «Локомотив» примет «Краснодар». Стартовый свисток — в 19:45 мск.
Сделать ставку на победу «Краснодара» предлагается с коэффициентом 2.52, что приблизительно составляет 39% вероятности. Ничья идёт за 3.70, а победа «Локомотива» оценивается в 2.87.
Тотал меньше 2.5 гола доступен с коэффициентом 2.13, а тотал больше 2.5 гола — с коэффициентом 1.77. Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.60.
Наиболее вероятным счётом является ничья 1:1 (6.20). Следом идёт победа «Краснодара» 1:0 (8.00). За 8.50 предлагается поставить на ничью 2:2, а победа «Краснодара» 2:1 доступна за 9.30.
Комментарии
- 23 ноября 2025
-
11:27
-
11:00
-
10:52
-
10:00
-
08:40
-
07:56
-
07:03
-
06:08
- 22 ноября 2025
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:36
-
16:00
-
15:43
-
15:00
-
14:00
-
13:32
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:19
-
12:00
-
11:04
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:20
-
08:42
-
08:00
-
07:11
-
06:04
- 21 ноября 2025
-
19:00
-
18:00
-
17:00