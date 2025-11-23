«Локомотив» — «Краснодар»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — «Краснодар».

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 2.13.

Если Дмитрий Воробьёв готов хотя бы на 60-70 минут, шансы «Локомотива» выглядят очень хорошо. Хозяева абсолютно не настаивают на владении мячом. Более того — опаснее всего они именно при стремительном разжимании контратакующей пружины. Раз — и умница Батраков запускает стремительную атаку, находит пространство для партнёров. Два — те его реализовывают. Ищи ветра в поле.

«Краснодар» прекрасно понимает, насколько опасно предоставлять оппоненту свободные зоны. А значит, рисунок игры получается примерно таким: гости владеют мячом, но с заметной оглядкой на ворота. Не форсируют, осторожничают. На таком фоне хочется сыграть против букмекеров и поставить на тотал меньше 2.5 гола за 2.13. В принципе, даже на ТМ 3 мяча дают нестыдные 1.68. Если команды уложатся в три гола, произойдёт возврат средств.

Между прочим, в пяти предыдущих очных встречах зрители не видели больше трёх голов. Любителям рисковать можно подумать о ставке на точный счёт 0:0 в первом тайме за 3.30. После перерыва игра способна раскрыться: усталость, замены, тактические перестановки. Но первый тайм получится осторожнее, чем кажется. Играть сразу после международной паузы в принципе тяжеловато, а тут ещё и календарь сразу подкидывает такого соперника. Так что понадёжнее, без лишнего риска.