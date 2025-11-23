Скидки
«Арсенал» — «Тоттенхэм»: назван фаворит дерби Северного Лондона

23 ноября в матче 12-го тура АПЛ встретятся «Арсенал» и «Тоттенхэм». Игра пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск. Лидер лиги проверит себя в дерби Северного Лондона.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 1.43, что равно приблизительно 69% вероятности.

Победа «Тоттенхэма» оценивается коэффициентом 8.70 (11%). Ничейный исход можно найти в линии за 5.00 — около 20%.

При этом аналитики убеждены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.04, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.83.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.05.

