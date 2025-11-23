«Арсенал» — «Тоттенхэм»: прогноз на матч АПЛ

Прогноз на матч 12-го тура чемпионата Англии «Арсенал» — «Тоттенхэм» от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: ИТМ 2 гола «Арсенала» за 1.83.

В последнее время «Тоттенхэм» упорно не мог достать соседа. Вне зависимости от тренера, места проведения игры и прочих деталей. Пять поражений и ничья в шести предыдущих очных встречах. Любопытно, что четырежды разница составляла один мяч. Побед не было с мая 2022 года: в большинстве с 33-й минуты, дубль Кейна, гол Сона. Звучит как реликт из славной, но безнадёжно далёкой эпохи!

Букмекеры отдают хозяевам заметное преимущество, спорить с ними трудно. В то же время ждать огромного количества голов не приходится. «Арсенал» ставит на надёжность и сухость у своих ворот, а «Тоттенхэм» просто нестабилен. Классический тотал меньше 2.5 гола за 2.04 хорош в качестве ставки.

А мы бы даже рассмотрели ИТМ 2 гола «Арсенала» за 1.83. Есть подозрения, что им этого хватит. Любители рисковать могут рассмотреть П1 с разницей в один мяч за 3.70. Подопечные Артеты так часто делают, а с соседом — особенно. 1:0 или, на худой конец, 2:1 — ждём чего-то такого от дерби.