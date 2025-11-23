«Интер» — «Милан»: определён фаворит миланского дерби

23 ноября в матче 12-го тура итальянской Серии А встретятся «Интер» и «Милан». Игра пройдёт на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Интера» предлагается с коэффициентом 1.92, что равно приблизительно 52% вероятности.

Победа «Милана» оценивается коэффициентом 4.55 (21%). Ничейный исход можно найти в линии за 3.65 — около 27%.

При этом аналитики ждут высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.87.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.74.