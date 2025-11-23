«Интер» — «Милан»: прогноз на дерби

Прогноз на матч 12-го тура чемпионата Италии «Интер» — «Милан» от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: ИТМ 1.5 гола «Интера» за 1.98.

Статистика очных встреч полностью на стороне номинальных гостей. А самое главное — они в последнее время в принципе не проигрывают.

После тех самых обиднейших 1:2 от «Кремонезе» поражений не было. Побед тоже сильно меньше, чем хотелось бы. Это правда. С позиционной атакой у Аллегри традиционные проблемы, а вечно выезжать на неувядающем Модриче трудновато. Зато с обороной здесь полнейший порядок. Пропущено всего девять мячей за 11 туров, третий показатель в Серии А.

«Интер», справедливости ради, самый результативный в чемпионате Италии. Но в больших матчах как минимум не впечатляет: 3:4 от «Ювентуса», 1:3 от «Наполи». Похвастать можно разве что минимальной победой над «Ромой» (1:0), хотя и там римляне после перерыва создали достаточно. Пожалуй, в дерби не всё так однозначно.

«Милан» слаб в позиционных атаках, но едва ли станет претендовать на игру первым номером и владеть мячом по 60% времени. А надёжная оборона, опасные стандарты и контратаки у него есть. Брать ли Х2 за 1.96 — дело вкуса. Нам больше нравится ИТМ 1.5 гола «Интера» за 1.98. «Нерадзурри» способны победить, вот только вряд ли сделают это за счёт нападения.