Букмекеры оценили шансы «Динамо» в первом матче после ухода Карпина

23 ноября «Динамо» Москва примет «Динамо» Махачкала на «ВТБ Арене» в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги. Начало – в 17:30 мск.

Это будет первая игра московского клуба после ухода Валерия Карпина с поста главного тренера.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Динамо» Москва предлагается с коэффициентом 1.63 (58%), в то время как победа «Динамо» Махачкала оценивается в 5.50 (17%). Ничья и раздел очков идут за 3.90 (25%).

Вместе с тем аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 гола доступен с коэффициентом 1.80, а тотал больше 2.5 гола — с коэффициентом 2.05.

Если забьют обе стороны, сыграет коэффициент 2.06.