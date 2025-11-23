«Динамо» Москва — «Динамо» Махачкала: прогноз «Чемпионата»

Прогноз на матч РПЛ «Динамо» Москва – «Динамо» Махачкала от автора «Чемпионата» Алексея Анисимова.

Ставка: «Динамо» победит с разницей в 1-2 мяча за 2.10.

Махачкалинцы – один из самых неудобных соперников для фаворитов. При Хасанби Биджиеве команда компактно обороняется и почти не раскрывается: всего 17 пропущенных мячей за 15 туров при восьми забитых – классический низовой профиль. Впереди основной козырь – Гамид Агаларов, который по-прежнему опасен в штрафной и способен выжать гол буквально из единственного момента.

Сценарий напрашивается довольно прямолинейный. Московское «Динамо» много владеет, пытается раскачивать первый и второй эшелоны обороны соперника. Махачкалинское — терпит и ждёт свои редкие контратаки через Хоссейннежада и Агаларова. Но в отличие от августовского матча, теперь столичный клуб играет дома, с новым тренером и почти оптимальным набором исполнителей.

Учитывая низкую результативность махачкалинцев, их осторожную манеру и турнирное давление на москвичей, логично ждать тяжёлой, вязкой игры без голевой феерии. «Динамо» Москва обязано брать три очка, но вряд ли устроит разгром – более реалистичен счёт 1:0 или 2:0 в его пользу. А эффект от ухода Карпина наверняка какой-то будет поначалу, новый штаб — новые эмоции.