«Эльче» — «Реал» Мадрид: прогноз на матч чемпионата Испании

Прогноз на матч Примеры «Эльче» – «Реал» от автора «Чемпионата» Алексея Анисимова.

Ставка: тотал «Реала» в первом тайме больше 1 гола за 2.03.

С учётом кадровых нюансов логично ожидать от Алонсо чуть более аккуратной версии «Реала». Впереди всё равно останется сумасшедшее качество — Мбаппе и Винисиус сами по себе создают две-три голевые ситуации за матч, плюс подключение Гюлера и Беллингема из глубины. Но ломиться в открытый размен перед выездом к «Олимпиакосу» в Лиге чемпионов гостям вовсе не обязательно.

«Эльче», скорее всего, откажется от авантюрного высокого прессинга и попробует компактно встретить «Реал» на своей половине, перекрывая коридоры для забегов Мбаппе. Домашняя статистика и тренд на низкие тоталы — девять последних матчей «Эльче» в Ла Лиге без превышения трёх голов — намекают на сценарий «терпим, пока можем, а там как повезёт на стандарте или в контратаке».

При всём уважении к работе Сарабии разница в классе слишком велика. «Реал» в нынешней конфигурации почти всегда находит свой момент даже против хорошо организованных соперников. Скорее всего, гости заберут мяч, постепенно расшатают блок «Эльче» и забьют один-два до перерыва, а во второй половине проведут ротацию с станут контролировать счёт. В качестве ставки мы бы взяли ИТБ 1 гола у «Реала» в первом тайме.