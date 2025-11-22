«Оренбург» — «Балтика»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Оренбург» – «Балтика».

Ставка: ничья в первом тайме за 2.02.

«Балтика» Андрея Талалаева — одна из лучших команд первого круга РПЛ, его бы я назвал лучшим тренером первой части сезона. И «Балтика» сыграет на выезде против «Оренбурга».

«Оренбург» без главного тренера, без Ильдара Ахметзянова, потому что он дисквалифицирован на этот матч. В предыдущем туре с «Локомотивом» он схлопотал удаление. Но «Оренбург» играет дома, играет на более привычном для себя газоне, нежели «Балтика». Андрей Талалаев опасается и этих условий, и минусовой температуры, и изменившегося соперника, и поменявшейся структуры соперника.

В первом круге «Балтика» очень серьёзные проблемы с «Оренбургом» испытала, хоть и выиграла 3:2, но было, действительно, очень непросто. Здесь «Балтика» будет привыкать к сопернику, минимизирует риски, будет играть длинно. Мне кажется, этот матч превратится в такую борьбу, постоянные единоборства, меньше это всё будет напоминать качественный футбол. «Балтика», скорее всего, постарается засосать «Оренбург» в тот футбол, который удобен для команды Андрея Талалаева.

Первый тайм, я думаю, будет состоять из большого числа единоборств, будет много борьбы. Увидим очень плотный, тесный футбол в середине поля, но с минимумом моментов. Если что-то не забьют со стандартов, то вряд ли что-то удастся командам вообще организовать с игры.

Поэтому мой прогноз — «ничья в первом тайме» за 2.02», — приводит слова Генича «РБ Спорт».