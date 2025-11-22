Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Оренбург» — «Балтика»: прогноз Михаила Моссаковского на матч 16-го тура РПЛ

«Оренбург» — «Балтика»: прогноз Михаила Моссаковского на матч 16-го тура РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч РПЛ «Оренбург» – «Балтика».

Ставка: тотал фолов больше 32.5 за 1.85.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 14:00 МСК
Оренбург
Оренбург
1-й тайм
0 : 0
Балтика
Калининград

«21, 19, 20, 23, 19, 21. Нет, это не язык программирования или какой-то код, это цифры по фолам в последних трёх матчах «Оренбурга» и в последних трёх матчах «Балтики». Цифры зашкаливающие. Причём если обратить внимание на то, как развивалась ситуация по нарушениям правил после смены главного тренера в Оренбурге, то сначала при Ахметзянове «Оренбург» вёл себя довольно скромно. Но вот последние три матча количество фолов в исполнении команды Ильдара Ахметзянова просто зашкаливает. «Балтика» же — самая фолящая команда этого чемпионата. Футбол Андрея Талалаева всегда предполагал высочайшую интенсивность в центре поля и на чужой половине. И, в общем-то, ничего удивительного нет в том, что балтийцы, как и предыдущие команды Талалаева, очень часто нарушают правила.

И вот в этой ситуации, мне кажется, что с точки зрения интенсивности борьбы, желания и заряженности на борьбу мы увидим абсолютно топовый матч. И я думаю, что шанс «Оренбурга» против этой «Балтики» как раз и раскрывается в том случае, если команда не уступит «Балтике» в борьбе. Пытаться сделать это «Оренбург» будет, в том числе через большое количество нарушений правил. Я не удивлюсь, если команды в этом матче уйдут за отметку в 40 фолов. По крайней мере, это вероятно.

Предположить, чем закончится дело с точки зрения счёта или результата, мне тяжело, потому что «Оренбург» действительно цепляется. «Оренбург» очень здорово выглядел в игре против «Локомотива» и был близок к тому, чтобы добиться неотрицательного результата. Там не получилось, всё решил один гол.

Здесь опять же мне тяжело предположить, чем всё закончится с точки зрения результата. Но если говорить про фолы, я уверен, что в данном случае мы имеем дело с верховым матчем. Поэтому я думаю, что нужно хватать отметку по фолам, пока она ещё не ушла в бесконечность», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».

Материалы по теме
«Оренбург» – «Балтика». Талалаев засядет в топ-5 РПЛ
«Оренбург» – «Балтика». Талалаев засядет в топ-5 РПЛ
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android