«Спартак» — ЦСКА: прогноз Константина Генича на дерби в РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — ЦСКА.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.90.

«На мой взгляд, увольнение Деяна Станковича было не совсем своевременным и не совсем логичным по таймингу, потому что «Спартак» в последних пяти матчах одержал четыре победы, и вроде что-то начало вырисовываться. В общем, Станкович больше не главный тренер московского «Спартака». Исполняющим обязанности назначен Вадим Романов.

Календарь у «Спартака» на ближайшие три недели очень непростой. Начинается всё с дерби с ЦСКА, потом ответная игра с «Локомотивом», затем выезд в Калининград к «Балтике» Андрея Талалаева и завершится всё ещё одним дерби против московского «Динамо». ЦСКА понятен, логичен, и вопрос только в персоналиях. Вроде должны вернуться Матеус Алвес и Мойзес к дерби, но есть вопросы по Игорю Акинфееву. Поговаривают, что, скорее всего, не сыграет против спартаковцев. Но состав у армейцев будет близок к оптимальному.

Но здесь вопросы есть не только к ЦСКА, а скорее к красно-белым. Они играют дома. «Спартак» анонсировал аншлаг. Вряд ли будут какие-то радикальные изменения по составу. Не сыграет Солари, отметившийся дублем в Грозном в последней игре Деяна Станковича, из-за дисквалификации этот матч пропустит. Может быть, сыграет Бонгонда. Но я сомневаюсь, что будет какое-то радикальное изменение схемы или состава от Романова.

Футболисты должны в первую очередь помочь не только молодому специалисту, который исполняет обязанности, но и самим себе — отыграться за неудачное дерби на «ВЭБ Арене» месяц назад и поправить турнирное положение, потому что «Спартак» на шестом месте — это не по амбициям и возможностям нынешнего «Спартака».

Стоит ждать весёлый футбол. Но сейчас в столице погода изменилась, уже близится минус, выпал снег, и в такую погоду нужно много и хорошо двигаться. В присутствии 40 тысяч зрителей, думаю, игроки получат удовольствие. ЦСКА — команда достаточно открытая, может сыграть в футбол, удобный «Спартаку». Но и сам «Спартак», думаю, после ухода тренера получит тот самый впрыск адреналина. Мне кажется, что реваншистское настроение и турнирная ситуация — главный мотивирующий фактор для «Спартака». Прогнозировать тут сложно — напрашивается вообще всё что угодно. Это дерби. Напрашивается вариант «обе забьют», потому что пропускают обе команды прилично. Матч просится верховым.

Поэтому я остановлюсь на одном варианте — ТБ (2.5) за хороший коэффициент 1.9. Я верю, что в матче будут голы и их будет немало», — приводит слова Генича «РБ Спорт».