«Спартак» — ЦСКА: прогноз Владислава Радимова на центральный матч субботы в РПЛ

Известный футболист и тренер Владислав Радимов дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА за 3.26.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
«Я вижу явным фаворитом ЦСКА. Как бы ни сыграл «Спартак», всё равно стилистически это подойдёт армейцам. Если «Спартак» отойдёт в оборону, то ЦСКА будет не так сложно вскрыть его оборону. Если «Спартак» раскроется, то ЦСКА ещё легче будет атаковать на скорости. Я прогнозирую победу ЦСКА. Это первое.

Второе, обе команды любят атаковать флангами, поэтому будет 11,5 углового в матче. Третье, гол в последние 15 минут матча. Обе команды нуждаются в очках, если кто-то будет вести в счёте, то футбол будет ярким и открытым, а довольствоваться ничьей не будет ни одна из команд», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

