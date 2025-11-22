«Спартак» — ЦСКА: прогноз Егора Титова на игру РПЛ 22 ноября

Известный в прошлом футболист Егор Титов дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — ЦСКА.

Ставка: ТБ 3 за 2.30.

«Эмоции, желание игроков, настрой должны сыграть в этом матче главенствующую роль. В дерби это зачастую и так случается. Но «Спартак» отправил в отставку Станковича, и в такой ситуации футболисты должны показать, что они не зря носят эту форму, не зря их приобретали. Нужно сыграть с огромным желанием. Трибуны будут забиты, все билеты проданы. И была пауза, чтобы можно было переключиться. Хотя в плане результатов в последнее время не было прям откровенного негатива, игру в Грозном выиграли.

Пока что Вадим Романов будет руководить командой, ему удачи, терпения. Надеюсь, он подберёт правильные слова, достучится до футболистов. Я думаю, что игроки и сами всё должны понимать. А если нет, то, увидев полные трибуны, захотят победить. Иначе непонятно, зачем они вообще стали футболистами.

Я думаю, всякие тактические моменты именно в этой игре не будут главенствовать. У спартаковцев класса в атаке достаточно, чтобы вскрывать армейскую оборону. Это было видно и по первому матчу. Да, сразу напропускали, что непозволительно, но сумели вернуться. И здесь «Спартак» будет играть от себя, пойдёт вперёд. Не сомневаюсь в этом. А ЦСКА такую игру любит, поддерживает. В последнее время против них стали закрываться, а в этой встрече такого не будет. Открытая игра пойдёт с обеих сторон.

Поставлю на «тотал больше 3». Не так много времени прошло с предыдущей встречи команд. Да, у «Спартака» серьёзные кадровые изменения, но сама команда не поменялась, такая же бесшабашная, непредсказуемая. А ЦСКА здорово бежит, когда ему дают пространство. Голов должно быть достаточно», — приводит слова Титова «РБ Спорт».