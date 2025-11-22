«Спартак» — ЦСКА: выиграй билет на боксёрский турнир в Дубай за ставку в БЕТСИТИ

«Спартак» подходит к предстоящему противостоянию с серьёзными изменениями в структуре клуба. 11 ноября команду покинул главный тренер Деян Станкович. При сербском специалисте красно-белые провели 64 матча, в которых одержали 37 побед, 10 раз сыграли вничью и потерпели 17 поражений. Суммарная разница мячей: 123 забитых и 68 пропущенных голов. Теперь исполняющим обязанности рулевого стал Вадим Романов.

Слухи об увольнении Станковича появились давно, однако в последних играх красно-белые демонстрировали хорошие результаты. Они одержали четыре победы в пяти предыдущих матчах с учётом всех соревнований. В том числе уверенно обыграли «Локомотив» в первой встрече 1/4 финала плей-офф Пути РПЛ Кубка России.

В игре с ЦСКА «Спартаку» не поможет защитник Срджан Бабич. Футболист восстанавливается после операции на коленном суставе.

В последних пяти очных матчах соперники трижды сыграли вничью и обменялись победами. В рамках текущего сезона чемпионата России команды встречались 5 октября. Тогда ЦСКА на своём поле праздновал успех со счётом 3:2.

После первого круга РПЛ армейцы набрали 33 очка и занимают вторую строчку турнирной таблицы, уступая лидирующему «Краснодару» по дополнительным показателям. «Спартак» отстаёт от оппонента на восемь очков и идёт на шестом месте.

