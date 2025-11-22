«Спартак» — ЦСКА: прогноз Александа Мостового на дерби всея Руси

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — ЦСКА.

Ставка: победа «Спартака» за 2.26.

«Я думаю, что это один из центральных матчей тура, может быть, и всей первой части сезона. Потому что то, что происходит в «Спартаке», особенно в последнее время, да, все понимают, что это не от хорошей жизни. Хотя, как я уже много раз говорил, в принципе, в «Спартаке» ничего плохого нет — команда в двух победах от тройки. Предыдущий сезон это как раз показал: можно выиграть две-три игры, и всё — ты уже в тройке, в нескольких очках от первого-второго места.

Но вот в «Спартаке» решили опять сменить тренера. И что удивительно — уже неделю про Деяна Станковича вообще никто слова не говорит, как будто по заказу. Это интересно. Сейчас будет первая игра без Станковича, и как часто бывает в нашем футболе: представьте, если «Спартак» выиграет, тот человек, который сейчас назначен, которого никто не видел, никто не знает, как он выглядит и кто он вообще. И потом будет рассказывать и возносить себя, как это часто бывает в нашем футболе. Удивительно, если так и получится.

Я думаю, что игра будет обоюдоострая. «Спартак» всё равно — немного фаворит, потому что играет дома. Плюс какой-то подъём должен быть — смена тренера должна повлиять на команду, как обычно бывает. Так что здесь я даже рискну поставить на победу «Спартака». Счёт будет близким к 2:1», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».