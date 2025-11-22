«Спартак» — ЦСКА: ставка Романа Павлюченко на игру РПЛ в Москве

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч «Спартак» — ЦСКА.

Ставка: обе забьют за 1.70.

«Московское дерби. На самом деле, тяжело предсказать, кто фаворит. Две команды разные, но при этом одинаково опасные, и неважно, кто на каком месте в турнирной таблице. Этот матч всегда был за шесть очков, поэтому такие игры всегда получаются непредсказуемыми и результативными. Даже если вспомнить первую встречу — игра только началась, а «Спартак» уже проигрывал. Они тогда получили три мяча в первом тайме, а матч закончился 3:2. Всё может случиться.

Есть ещё проблема у ЦСКА — непонятно, что с Обляковым. Он получил травму в игре за сборную, и теперь стоит вопрос, будет он играть или нет. Если не будет — это большая потеря для красно-синих. Обляков — футболист, через которого идёт игра, плюс он штатный пенальтист. А в дерби всегда много спорных моментов и просмотров VAR. Думаю, в этом матче тоже будет пенальти. И отсутствие штатного пенальтиста может сказаться на ЦСКА.

Что касается «Спартака». Сейчас нет Станковича, и обычно после ухода главного тренера у команды происходит небольшая встряска. Следующая игра, иногда две — команда выходит по-другому, как будто камень с души падает. Думаю, это может сыграть в плюс для «Спартака». Может быть, нервозность, которая была из-за Станковича, уйдёт. Все говорили, что его нервозность на бровке передавалась команде. Сейчас его нет — возможно, психологически игрокам станет полегче.

Плюс красно-белые играют дома. Будет полный стадион, билеты выкуплены. Понятно, что «Спартак» с первых минут начнёт бежать и прессинговать. Но и ЦСКА опасен. Мне кажется, забитые мячи будут с обеих сторон. И те, и другие забьют. Скорее всего, «Спартак» забьёт на один мяч больше и победит, но исход здесь трогать не буду», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».