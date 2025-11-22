Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Спартак» — ЦСКА: прогноз Романа Гутцайта на игру чемпионата России

«Спартак» — ЦСКА: прогноз Романа Гутцайта на игру чемпионата России
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — ЦСКА.

Ставка: обе забьют за 1.71.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Говорим о московском дерби «Спартак» — ЦСКА. Матч пройдёт на стадионе красно-белых. В прошлой их встрече, когда играли на поле ЦСКА, армейцы начали невероятно энергично, забили три мяча практически моментально и полностью подавили соперника в первом тайме. Но многие помнят, что было после перерыва. «Спартак» забил два, вернул интригу, и московское дерби получилось ярким и результативным.

Сейчас в Москве похолодало, уже все в пуховиках, всем надо утепляться, но для футболистов такая погода — возможность играть ещё интенсивнее. Не сомневаюсь, темп матча будет высоким. Пауза на игры сборных позади, и у ЦСКА, и у «Спартака» многие игроки привлекались в национальную команду. Армейцы участвовали во втором матче с Чили, давно вернулись в клуб и должны восстановиться, отдохнуть и быть готовыми к дерби.

«Спартак» после увольнения Деяна Станковича перешёл под руководство исполняющего обязанности главного тренера. В таких ситуациях микроклимат почти всегда становится лучше, и эмоциональный фон сейчас у красно-белых выглядит куда здоровее, чем раньше. Поэтому я верю, что обе команды сумеют отличиться в этом матче», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».

Материалы по теме
Забудьте Станковича: «Спартак» начинает новую жизнь с дерби против ЦСКА
Забудьте Станковича: «Спартак» начинает новую жизнь с дерби против ЦСКА
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android