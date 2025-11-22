«Спартак» — ЦСКА: прогноз Романа Гутцайта на игру чемпионата России

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — ЦСКА.

Ставка: обе забьют за 1.71.

«Говорим о московском дерби «Спартак» — ЦСКА. Матч пройдёт на стадионе красно-белых. В прошлой их встрече, когда играли на поле ЦСКА, армейцы начали невероятно энергично, забили три мяча практически моментально и полностью подавили соперника в первом тайме. Но многие помнят, что было после перерыва. «Спартак» забил два, вернул интригу, и московское дерби получилось ярким и результативным.

Сейчас в Москве похолодало, уже все в пуховиках, всем надо утепляться, но для футболистов такая погода — возможность играть ещё интенсивнее. Не сомневаюсь, темп матча будет высоким. Пауза на игры сборных позади, и у ЦСКА, и у «Спартака» многие игроки привлекались в национальную команду. Армейцы участвовали во втором матче с Чили, давно вернулись в клуб и должны восстановиться, отдохнуть и быть готовыми к дерби.

«Спартак» после увольнения Деяна Станковича перешёл под руководство исполняющего обязанности главного тренера. В таких ситуациях микроклимат почти всегда становится лучше, и эмоциональный фон сейчас у красно-белых выглядит куда здоровее, чем раньше. Поэтому я верю, что обе команды сумеют отличиться в этом матче», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».