«Спартак» — ЦСКА: ставка Игоря Семшова на встречу РПЛ

Известный футболист и тренер Игорь Семшов дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — ЦСКА.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.85.

«Вадим Романов принял красно-белых в хорошем состоянии — команда выиграла четыре из пяти последних матчей и лишь дважды уступила топам за последние 10 туров. Уход Деяна Станковича не связан с результатами, ведь команда демонстрировала неплохой футбол, хотя и пропускала много — 21 мяч за 15 игр, что хуже всех в топ-6. Перед дерби смена тренера — шанс на обновление. История показывает, что такие перестановки могут пойти на пользу: в прошлом сезоне команда после ухода Гильермо Абаскаля выиграла семь матчей подряд, улучшая дисциплину и показывая боевой настрой.

Гибкость Фабио Челестини — сила армейцев. Лёгкий и техничный футбол ЦСКА уступил место прагматизму из-за кадровых потерь и ограниченного состава. После поражения от железнодорожников гости нашли характер, одержав три сухие победы подряд. Невзирая на сложности, красно-синие показывают волю и адаптацию, а триумфальная серия подтверждает: план «Б» работает. Пока команда избегает топовых соперников, но её внутренняя стойкость уже заметна. Будет интересно понаблюдать за настроением молодых «сборников» в принципиальном матче.

«Спартак» идёт на победу, забивая в 14 из 15 матчей и всегда отличаясь в последних играх с топ-5. У Романова команда останется в атакующем стиле. ЦСКА — более прагматичен, но в среднем забивает 1,73 гола за матч. В прошлой встрече команды было забито пять мячей. Стоит рассмотреть ставку на тотал больше 2.5», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».