«Рубин» — «Ахмат»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Рубин» — «Ахмат».

Ставка: 2-3 гола в матче за 1.99.

«Весьма любопытная и очень интригующая встреча нас ждёт в Казани, где «Рубин» будет принимать «Ахмат». Команды уже трижды играли друг с другом в нынешнем сезоне, и по-разному сложились эти игры. Всё начиналось ещё при Сторожуке, когда он был тренером «Ахмата». И в первом туре «Рубин» одержал гостевую победу — 2:0. Достаточно убедительно это было, хотя «Ахмат» очень много своих моментов не реализовал. Затем были ещё две кубковые игры. В первой встрече «Ахмат» выглядел неплохо, а в другой сыграли вничью 3:3. Это была настоящая кубковая куйка, ковка, рубка, потому что именно в этом матче решалось, кто пройдёт дальше в Путь регионов. И в итоге в серии пенальти «Рубин» оказался более успешен, нежели «Ахмат».

Вообще, «Ахмат» в последних матчах, конечно, не радует, начиная с поражения от «Краснодара» 0:2. Оно не совсем по игре было. И теперь в каждом матче «Ахмат» пропускает минимум 2 мяча. И это, безусловно, заботит Станислава Черчесова. Вокруг него сейчас много слухов, лишних разговоров. Не исключено, что они кого-то отвлекают от рутинной ежедневной работы.

Матч действительно очень непростой. «Рубин» давно не выигрывает, давно не забивает Даку. «Ахмат» не в лучшем состоянии. Такая игра ничейная вырисовывается. Но ничья по турнирной таблице вряд ли сейчас кого-то устроит, поэтому и те и другие будут играть на победу. И те и другие испытывают определённые сложности в обороне.

Сложный матч для прогноза и сложный матч для меня. Поэтому выберу свой любимый вариант — «2-3 гола в матче» за 1.99. Опять-таки 2:1, 1:1 — это всё возможно. Сомневаюсь, что будет больше трёх мячей забито. Все здесь может ограничиться двумя или тремя мячами», — приводит слова Генича «РБ Спорт».