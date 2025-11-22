«Рубин» — «Ахмат»: прогноз Дмитрия Градиленко на матч РПЛ в Казани

Известный в прошлом футболист Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч РПЛ «Рубин» — «Ахмат».

Ставка: ТМ 0.5 в первом тайме за 2.63.

«Команды разделяют в таблице всего четыре очка, и можно сказать, что этот матч за шесть очков. У «Рубина» — 20, а у «Ахмата» — 16. И в этом сезоне данные коллективы уже встречались трижды: два раза в Кубке России (ничья и победа «Ахмата») и в первом туре была победа «Рубин» 2:0 (Даку не забил).

Сразу напомню, что была двухнедельная пауза, и в командах есть игроки, которые отлучались в свои сборные. Кто-то играл больше, кто-то — меньше. Но это совершенно неважно, а главное то, что их не было под рукой у тренеров. Это всегда проблема и, конечно же, влияет на игру команд. Даку хоть и ездил в сборную, но не сыграл ни минуты. А Ходжа поучаствовал в двух матчах за сборную Косова очень удачно: ничья со Швейцарией и победа над Словенией. У «Ахмата» только Садулаев отлучался в сборную, а сыграл только лишь 14 минут в ничейном матче против Перу. Считаю, что у команды Черчесова в этом плане положение лучше.

Учитывая то, что «Рубин» в трёх последних матчах чемпионата не смог забить: две ничьих с московским «Динамо» и «Пари НН», а также поражение от чемпиона в гостях 0:1, считаю, что выглядит даже очень интересно прогноз на то, что обе команды вряд ли смогут отличиться. А если кто-то хочет коэффициент повыше, то ничья тоже возможна и реальна. Я же возьму вариант со счётом 0:0 в первом тайме. Но выбирать вам, удачи!» — приводит слова Градиленко «Ставка ТВ».