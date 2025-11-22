«Барселона» — «Атлетик»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Барселона» — «Атлетик».

Ставка: победа «Барселоны» и обе забьют за 2.60.

«Барселона» — «Атлетик» — это не сказать, что прямо грандиозное событие, хотя матч знаковый, безусловно. Настоящая грандиозность заключается в том, что «Барселона» спустя два с половиной года возвращается на «Камп Ноу». Наконец-то реконструкция стадиона завершена, хотя полностью работы ещё не окончены.

45 тысяч болельщиков могут прийти на матч «Барселона» — «Атлетик» Бильбао — событие знаковое. У «Барсы» не сыграет тер Штеген, но возвращается Жоан Гарсия после травмы, и, скорее всего, он появится в составе. Под вопросом участие Педри, не сыграет Френки де Йонг из-за дисквалификации. У соперника особое внимание будет приковано к Нико Уильямсу, который воспользовался интересом «Барселоны» и подписал сумасшедший контракт с «Атлетиком». Иньяки Уильямс не сыграет, зато возвращается Сансет после дисквалификации. «Атлетик» — команда очень непростая, крайне некомфортная для «Барселоны».

Да, статистика у «Барселоны» против «Атлетика» приличная. Высокая линия обороны «Барселоны», которая много позволяет соперникам, тревожит и Флика, и болельщиков. Моменты у соперников возникают практически в каждой игре.

Я думаю, что у быстрой атаки «Атлетика» моменты будут и в этом матче. Но возвращение Левандовского, возможное появление Педри, набирающий форму Ямаль, в порядке Рашфорд, Фермин Лопес — всё это вместе с энергетикой родного «Камп Ноу» должно помочь «Барселоне» одержать победу и продолжить погоню за мадридским «Реалом».

Мой прогноз на матч «Барселона» — «Атлетик»: победа «Барселоны» через «обе забьют» за коэффициент 2.60», — приводит слова Генича «РБ Спорт».