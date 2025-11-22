Скидки
«Барселона» — «Атлетик»: ставка Игоря Семшова на игру чемпионата Испании

«Барселона» — «Атлетик»: ставка Игоря Семшова на игру чемпионата Испании
Аудио-версия:
Известный футболист и тренер Игорь Семшов дал прогноз на матч «Барселона» — «Атлетик».

Ставка: обе забьют за 1.71.

Испания — Примера . 13-й тур
22 ноября 2025, суббота. 18:20 МСК
Барселона
Барселона
1-й тайм
1 : 0
Атлетик Б
Бильбао
1:0 Левандовски – 4'    

«Пауза пойдёт на пользу сине-гранатовым. Перед перерывом команда выглядела ослабленной. За время паузы большинство травмированных вернулись в строй. Готовы играть Гарсия, Рафинья и Педри, а Ламин Ямаль получил отдых для восстановления. Хозяева выходят на важный этап сезона с близким к оптимальному составом.

Без Нико Уильямса красно-белые показывают слабую игру — всего одно очко из 12 игр и один гол за последние восемь матчей. Когда Нико в порядке, баски — мощные: 16 очков и 12 голов за восемь встреч. В этом сезоне тренер Эрнесто Вальверде редко имеет полный состав, травмы мешают. Сейчас «львы» на седьмом месте, от зоны Лиги чемпионов — восемь очков, а главная проблема — недостаточная результативность (в среднем по одному голу за игру).

«Барселона» в этом сезоне уязвима — последний сухой матч был в пятом туре. «Атлетик», хоть и не в форме, уже забивал даже в кризисе. Ожидаю, что обе команды забьют», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

