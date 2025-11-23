«Крылья Советов» — «Ростов»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Ростов».

Ставка: обе забьют за 1.95.

«Крылья Советов» дома сыграют против «Ростова». И «Крылья» играют после «Акрона», который проводил свой матч на этой же арене в пятницу. И так не самое хорошее качество газона на «Солидарность Самара Арене», а здесь ещё и в пятницу потоптали его прилично «Акрон» и «Сочи». Поэтому «Крылья» с «Ростовом», конечно же, игру постараются максимально упростить.

«Ростов» за последние 10 игр проиграл только 1 раз. И команда Джонатана Альбы вроде бы сейчас в полном порядке. Вот, правда, не всё сложилось удачно в одной из последних игр у «Ростова» — против «Акрона». Но уже перед паузой обыграли «Сочи» на выезде и смотрелись очень неплохо.

«Крылья» давно уже не побеждают. Последний раз это было очень и очень давно, когда обыграли «Сочи» у себя дома. И не то чтобы тучи сгущаются над Магомедом Адиевым, все всё прекрасно понимают. Раков травмирован, и забивать, как мы видим, в «Крыльях» практически некому. Игнатенко в запасе, как-то не очень ему доверяет Адиев, даже несмотря на то, что тот забил уже 4 мяча, что для его возраста очень неплохой результат в РПЛ.

В первом круге «Крылья» удачно подстроились под «Ростов», который владел преимуществом, на контратаках соперника подловили. Может быть, и здесь нечто подобное мы увидим. Как атакует «Ростов», мы тоже все прекрасно знаем, длинные передачи, борьба, подбор, вторые мячи, давление, давление, давление и ещё раз давление. 1:4 в матче первого круга. Конечно, «Ростов» помнит этот результат и постарается реабилитироваться, реваншироваться», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Жду голы от матча «Крылья» — «Ростов»: «обе забьют» за 1,95.