«Пари НН» — «Зенит»: прогноз Константина Генича на игру РПЛ в Нижнем Новгороде

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Пари НН» — «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» с форой (-1.5) за 2.01.

«Пари НН» у себя дома будет принимать петербургский «Зенит». Здесь вокруг да около ходить нет никакого смысла. «Пари НН» на последнем месте в турнирной таблице, а «Зениту» просто кровь из носу нельзя терять очки в матче против таких соперников. Матчи с «Акроном», «Крыльями», где «Зенит» уже потерял очки, вот сейчас дорого обходятся. Из-за этого никак не удаётся догнать лидеров, в трёх очках ЦСКА и «Краснодар».

Если посмотреть последние матчи между «Зенитом» и «Пари НН», то «Нижний» прямо такой клиент для петербуржцев. Очень много «Зенит» забивает «Пари», очень редко пропускает. Тут ещё не будет играть у нижегородцев Босельи из-за дисквалификации. У «Зенита» не сыграет Педро. Но у «Зенита» такая обойма, что заменить дисквалифицированного Педро они смогут достаточно легко.

«Зенит» выиграет, причём достаточно спокойно и убедительно, какую бы тактику ни придумал на этот матч Алексей Шпилевский. Мой прогноз — «победа «Зенита» с форой (-1.5) за 2.01», — приводит слова Генича «РБ Спорт».