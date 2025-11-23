Скидки
«Пари НН» — «Зенит»: прогноз Михаила Моссаковского на игру чемпионата России

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч РПЛ «Пари НН» — «Зенит».

Ставка: победа «Пари НН» по фолам с форой (-4.5) за 1.73.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 15:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
«Здесь очевиден серьёзный перекос линии в пользу «Зенита». Можно было бы рассмотреть фору (-1.5), но в матче с «Крыльями» петербуржцы выглядели тяжеловато, а после международной паузы лидеры традиционно проседают в качестве игры. Поэтому не уверен, что игра с Нижним Новгородом сложится для «Зенита» гладко. Логичнее смотреть статистику — и здесь больше всего привлекают фолы.

Если посмотреть последние матчи «Зенита», везде бросается в глаза огромный дисбаланс по нарушениям. С «Крыльями» вообще страшная цифра — 28:10 в пользу соперника. С «Локомотивом» — 10:18. С московским «Динамо» — 12 против 20. «Зенит» — команда далеко не фолящая, а соперники против него нарушают много.

Нижний Новгород умеет фолить под настроение. И хотя при Шпилевском команда стала играть осторожнее и компактнее, уверен, что периоды повышенной интенсивности будут. В центре поля и на чужой половине — там Нижний точно будет нарушать. Поэтому здесь логичным выглядит вариант с победой «Пари НН» по фолам с небольшой отрицательной форой. Верю, что фора (-4.5) должна заходить», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».

