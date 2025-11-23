«Динамо» Москва — «Динамо» Махачкала: прогноз Константина Генича на матч 16-го тура РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Динамо» Москва — «Динамо» Махачкала.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.80.

«Московские динамовцы сыграют домашний матч с одноклубниками из Махачкалы. И Ролан Гусев снова исполняет обязанности главного тренера. Случился очень неожиданный для многих уход Валерия Карпина с поста главного тренера бело-голубых. И Гусеву не самый приятный соперник достался для второго дебюта на посту главного тренера. Конечно, он постарается как-то раскрепостить команду, как-то стабилизировать и чуть, может быть, упростить игру. Мы видели концовку прошлого сезона, когда Гусев заменил Личку, это смотрелось весьма неплохо.

В соперниках сейчас Махачкала, которая на выезде не выигрывает, но покусать может абсолютно любого соперника. Не исключено, что команда Хасанби Биджиева и динамовцев затянет в этот вязкий и удобный для неё футбол.

Московские динамовцы — явный фаворит, эта победа очень «Динамо» необходима, учитывая, что у него лишь 17 очков и 10-е место в турнирной таблице. Но махачкалинцы не так просты. Думаю, что они упрутся, а матч получится «низовым». Если московское «Динамо» и выиграет, скорее всего, в не очень событийной, не очень результативной игре», — приводит слова Генича «РБ Спорт».