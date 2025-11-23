«Локомотив» — «Краснодар»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ 23 ноября

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — «Краснодар».

Ставка: «Краснодар» не проиграет и ТМ 3,5 за 2.00.

«Одна из лучших команд первого круга РПЛ сыграет с лучшей. «Локомотив» принимает «Краснодар» у себя дома. «Краснодар» — единственная команда, которая на выезде вообще никому не проиграла. В этом сезоне «Краснодар» уступил только два раза, оба поражения были дома. Одно из них как раз от «Локомотива», второе — от «Зенита».

У «Краснодара» все в строю, кроме Петрова, который выбыл до конца сезона. Если вспоминать матч первого круга, «Краснодар» выглядел хорошо, я бы даже сказал, что лучше «Локомотива». Но железнодорожники грамотно сыграли на контратаках: Батраков оформил дубль, Воробьёв заработал пенальти и поучаствовал во втором голе. В концовке Монтес просто доминировал в воздухе, снял весь верх, уже ближе к компенсированному времени «Локомотив» пропустил один раз, но выиграл (2:1). Сейчас ситуация может измениться. В прошлом сезоне «Краснодар» на этом поле обыграл «Локомотив» со счётом 3:0, очень чётко воспользовавшись ошибками соперника.

Фактор первого гола имеет колоссальное значение. Думаю, «Локомотив» сыграет от соперника. У столичного клуба не сыграет капитан Баринов — это большая потеря. Возможен вариант, что Галактионов перейдёт на 4–3–3. Либо будет схема 4–4–2, где в атаке выйдет вернувшийся после травмы Воробьёв вместе с Батраковым. Вариантов у «Локомотива» хватает.

Но всё же жду, что «Краснодар» будет иметь преимущество. «Краснодар» будет больше с мячом, а «Локомотив», несмотря на то что играет дома, продолжит действовать на контратаках. Команда Мурада Мусаева очень крепкая, атлетичная, мускулистая. И такие соперники, как «Локомотив», ей подходят. Мне кажется, что «быки» — фавориты. То, что не получилось в первом круге, может компенсироваться сейчас. У «Краснодара» практически нет слабых мест — ни в составе, ни в игре. Тем более возвращаются дисквалифицированные: Кордоба, Аугусто, Диего Коста.

Даже во встрече с «Оренбургом» было видно, что «Локо» тяжело, возможно, так как команда действовала как фаворит. Здесь ситуация другая. Не исключено, что «Локомотиву» будет проще, но уровень соперника сыграет ключевую роль. Не жду результативного матча, но считаю, что «Краснодар» не проиграет. Х2 и ТМ (3.5) — хороший вариант», — приводит слова Генича «РБ Спорт».