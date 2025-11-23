«Локомотив» — «Краснодар»: прогноз Егора Титова на игру РПЛ в Москве

Известный в прошлом футболист Егор Титов дал прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — «Краснодар».

Ставка: «Краснодар» не проиграет и ТБ 1.5 за 1.75.

«Вторая центральная игра в туре. Интересно, как повлияла пауза на сборные на эти клубы. «Спартак» и ЦСКА сыграли в достаточно закрытый футбол. Но это связано и с переменами на тренерском мостике красно-белых. Здесь в этом плане всё по-старому. Возвращается после травмы Воробьёв, огромное подспорье для «Локомотива». Но меня не покидает ощущение, что команда Галактионова сдаёт позиции, устаёт, как в прошлом сезоне. Уже менее эффективен Батраков. Сложно сказать, как после повреждения будет выглядеть Воробьёв. А ещё же и огромная потерь есть — не будет Баринова. Монтес летал в сборную, тоже мог подустать. И всё это воедино собирается, и все говорит против «Локомотива».

У «Краснодара» сборники тоже есть. Кордоба летал в Америку, но во втором матче на поле не выходил. Плюс он был дисквалифицирован на прошлый тур. Тут об усталости говорить не нужно. Наоборот, должен быть максимально заряжен. Сперцян поучаствовал в унизительном поражении армян, но сам хотя бы забил. А в остальном всё в порядке. Все дисквалифицированные сыграют. И «Краснодар» для меня выглядит более убедительным. Вспоминаю, что в прошлом сезоне южане в Черкизове победили 3:0.

Сильно рисковать со ставкой не буду. Считаю, что «Краснодар» не проиграет при тотале больше 1.5. Какие-то голы обязательно будут, учитывая, что у Галактионова оборона многое позволяет, а тут ещё без Баринова, который цементирует центр поля. Допускаю 1:1, но, скорее всего, «Краснодар» будет ближе к победе», — приводит слова Титова «РБ Спорт».