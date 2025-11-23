«Локомотив» — «Краснодар»: прогноз Романа Павлюченко на игру чемпионата России

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — «Краснодар».

Ставка: ничья за 3.62.

«Будет очень интересная игра, потому что для меня это две команды, которые, независимо от того, играют дома или на выезде, всегда идут вперёд. И «Краснодар», и «Локомотив» — команды, которые любят мощно атаковать, потому что группа атаки у обоих очень солидная и сильная. В обороне у них тоже всё неплохо.

У «Локомотива» всего одно поражение за первую часть чемпионата. У «Краснодара» — два, но по статистике у них тоже всё хорошо. Поэтому матч обещает быть интересным. Южане идут на первом месте, у них 33 очка. Железнодорожники уступают три очка. Это тоже игра за шесть очков. Гостям нужно побеждать, чтобы оторваться, хозяевам — чтобы догнать. Борьба впереди большая.

Проблема у «Локомотива» в том, что Баринов дисквалифицирован. А это лидер команды, капитан, игрок, который выжигает центр поля, бьёт из разных позиций, раздаёт передачи — настоящая рабочая лошадка. «Локомотив» без своего главного двигателя будет совсем другой. У «Краснодара», насколько я знаю, по составу всё в порядке, но надо понимать, что была пауза на сборные, и непонятно, в каком состоянии футболисты сейчас.

«Локомотив» особенно хорош дома — если у них пойдёт игра, если Батраков в форме, если Воробьёв бежит и забивает, то «Краснодару» будет очень тяжело. Краснодарцы это понимают и будут делать всё, чтобы нейтрализовать этих футболистов. «Краснодар», кстати, два месяца вообще не проигрывает. Единственное — ничья с Калининградом, но это не поражение. Они продлили серию, выглядят психологически уверенно. В целом обе команды подходят к игре очень устойчиво и хорошо.

Победителя я здесь не вижу. Забитые мячи точно будут, потому что группы атаки у обеих команд сильные и создают много моментов. Оба коллектива всегда играют ярко и активно. Мне кажется, «Краснодар» «Локомотиву» не проиграет, но и не выиграет. Думаю, будет боевая ничья», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».