«Локомотив» — «Краснодар»: ставка Игоря Семшова на встречу РПЛ

Известный футболист и тренер Игорь Семшов дал прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — «Краснодар».

Ставка: победа «Краснодара» за 2.35.

«Железнодорожники показывают свою уязвимость — несмотря на всего одно поражение, команда пропустила 19 голов в матчах с топ-5, что говорит о проблемах в обороне. После поражения от «Зенита» они быстро одержали победу над «Оренбургом», даже без ключевых игроков, что свидетельствует о крепком командном духе, но зависимость от звёзд всё ещё очевидна. В матче первого круга Алексей Батраков сделал разницу, забив два мяча. Посмотрим, сможет ли молодой проспект повторить этот результат.

«Быки» крепко держатся — после поражения от «Зенита» подопечные Мурада Мусаева выиграли шесть матчей подряд, в том числе добыли важную победу над «Спартаком». При этом несмотря на кадровые потери, наставник гостей нашёл верные решения. За 15 туров пропущено всего девять голов — второй лучший результат в лиге. Стабильность и надёжность делают «Краснодар» сильным коллективом в текущем сезоне. Эдуард Сперцян относительно неплохо провёл матчи за сборную, отличившись забитым мячом в ворота Португалии. Будет интересно посмотреть, насколько это придаст ему уверенности в матче с командой Михаила Галактионова.

«Локомотив» вынужден жертвовать обороной ради атаки, что делает их уязвимыми — команда пропустила больше всех в топ-5. Отсутствие капитана Баринова только усложняет задачу. Впрочем, гости надёжны в обороне и без ключевых потерь, способны воспользоваться этим. Рекомендую поставить на победу «Краснодара», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».