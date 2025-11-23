Скидки
Главная Ставки Новости

«Интер» — «Милан»: прогноз Александра Мостового на матч Серии А

«Интер» — «Милан»: прогноз Александра Мостового на матч Серии А
Комментарии

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Серии А «Интер» — «Милан».

Ставка: обе забьют за 1.72.

Италия — Серия А . 12-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 22:45 МСК
«Интер» и «Милан» — это, можно сказать, вечное противостояние. Сколько лет живём, всё время смотрим, наблюдаем и переживаем. Несколько раз был живым свидетелем этих игр. Сам играл на этом стадионе несколько раз, поэтому, конечно, это впечатляющее зрелище. И вообще просто: один стадион на две команды, половина стадиона — синие, другая половина — чёрно-красные. Поэтому, конечно, сумасшествие. Правда, я был в начале 90-х там, потом по карьере играл. Конечно, просто фантастика.

И здесь фаворита у меня нет. И «Милан» вроде неплох, и «Интер» как всегда стабилен. Оба клуба умеют подготавливаться к таким матчам, здесь всегда особая атмосфера. В данной встрече всё может решиться в одном эпизоде или моменте, потому что дерби всегда проходит на эмоциях, на характере, там уже неважно, в какой форме ты был неделю назад.

Поэтому жду такого ничейного результата или кто-то минимально сможет победить. Но, скорее всего, обе забьют. Будет, как бы сказать, игра от ножа, такая плотная, тяжёлая и с борьбой на каждом участке поля. Предпочтений у меня нет. Просто классическое дерби, где всё может пойти куда угодно, вот в этом весь кайф этих матчей», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».

