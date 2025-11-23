«Интер» — «Милан»: ставка Игоря Семшова на матч чемпионата Италии

Известный футболист и тренер Игорь Семшов дал прогноз на матч Серии А «Интер» — «Милан».

Ставка: обе забьют за 1.75.

«Интер» уверенно набирает ход. Переход к Кристиану Киву прошёл без проблем, и «Интер» к ноябрю раскрылся полностью. Из 11 последних матчей — лишь одна потеря очков, а серия из трёх побед вывела их на первое место в таблице. Киву усилил прессинг и контрпрессинг, повысив интенсивность игры, что заметно по показателю PPDA — в пятёрке лучших в Серии А.

В прошлом туре забили быстрый гол против «Лацио», подтверждая форму и амбиции. Аргентинский форвард чёрно-синих Лаутаро Мартинес забивает в трёх последних матчах, в том числе и за родную сборную. Сделает ли результат в предстоящем матче?

«Россонери» не проигрывают с лета, демонстрируя сильную игру под руководством Массимилиано Аллегри. После 1-го тура, где потеряли очки, «дьяволы» одержали девять побед подряд и на «Сан-Сиро» набрали 13 из 15 возможных очков, победив таких сильных соперников, как «Рома», «Наполи» и «Фиорентина».

Хотя «Милан» не может полностью реализовать традиционную для Аллегри строгую защиту, команда редко пропускает и очень стабильно атакует. Глядя на текущий сезон, ставка — обе забьют», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».