Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Интер» — «Милан»: ставка Игоря Семшова на матч чемпионата Италии

«Интер» — «Милан»: ставка Игоря Семшова на матч чемпионата Италии
Аудио-версия:
Комментарии

Известный футболист и тренер Игорь Семшов дал прогноз на матч Серии А «Интер» — «Милан».

Ставка: обе забьют за 1.75.

Италия — Серия А . 12-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Интер М
Милан
Не начался
Милан
Милан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Интер» уверенно набирает ход. Переход к Кристиану Киву прошёл без проблем, и «Интер» к ноябрю раскрылся полностью. Из 11 последних матчей — лишь одна потеря очков, а серия из трёх побед вывела их на первое место в таблице. Киву усилил прессинг и контрпрессинг, повысив интенсивность игры, что заметно по показателю PPDA — в пятёрке лучших в Серии А.

В прошлом туре забили быстрый гол против «Лацио», подтверждая форму и амбиции. Аргентинский форвард чёрно-синих Лаутаро Мартинес забивает в трёх последних матчах, в том числе и за родную сборную. Сделает ли результат в предстоящем матче?

«Россонери» не проигрывают с лета, демонстрируя сильную игру под руководством Массимилиано Аллегри. После 1-го тура, где потеряли очки, «дьяволы» одержали девять побед подряд и на «Сан-Сиро» набрали 13 из 15 возможных очков, победив таких сильных соперников, как «Рома», «Наполи» и «Фиорентина».

Хотя «Милан» не может полностью реализовать традиционную для Аллегри строгую защиту, команда редко пропускает и очень стабильно атакует. Глядя на текущий сезон, ставка — обе забьют», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
«Интер» — «Милан». Похоже на проклятье
«Интер» — «Милан». Похоже на проклятье
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android