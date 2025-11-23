«Арсенал» — «Тоттенхэм»: прогноз Егора Титова на матч АПЛ

Известный в прошлом футболист Егор Титов дал прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «Тоттенхэм».

Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1.5) за 2.20.

«Фактор дерби всегда важен, я уже много раз об этом говорил. А здесь самое принципиальное лондонское противостояние. Но всё равно для меня «Арсенал» очень явный фаворит. Он почти не пропускает, защиту Артета наладил просто здорово. Конечно, она в какой-то мере держится на контроле мяча, но и позиционно обороняться тоже получается. «Тоттенхэм» на старте выглядел неплохо, шёл высоко. Но сейчас он уже только восьмой. И совсем мне не понравилось, как команда выглядела в играх с «МЮ» и «Челси». В дерби с «синими» просто беспомощны были. С «Манчестером» очень странная концовка была, могли победить, но ничья явно справедливее. А «Арсенал» для меня стоит ещё выше этих клубов.

Плюс мотивация сейчас будет не только обыграть принципиального соперника, но и оторваться в таблице. Уступили и «Ливерпуль», и «Манчестер Сити». В АПЛ каждое очко в последних сезонах на вес золота. Надо пользоваться таким шансом.

Считаю, «Арсеналу» здесь по силам выиграть даже в два мяча, то есть с форой (-1.5). 2:0 тут напрашивается», — приводит слова Титова «РБ Спорт».