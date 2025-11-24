Стали известны шансы «МЮ» победить «Эвертон» на «Олд Траффорд»

24 ноября в матче 12-го тура АПЛ встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон». Игра пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск. Встреча завершит программу тура в чемпионате Англии.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «МЮ» предлагается с коэффициентом 1.82, что составляет приблизительно 54% вероятности.

Победа «Эвертона» оценивается коэффициентом 4.85 (20%). Ничейный исход можно найти в линии за 3.80 — около 26%.

При этом аналитики убеждены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.04, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.83.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.05.