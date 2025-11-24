«МЮ» — «Эвертон»: прогноз «Чемпионата»

Прогноз на матч 12-го тура чемпионата Англии «МЮ» — «Эвертон» от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: «МЮ» победит в первом тайме за 2.30.

«МЮ» набрал 18 очков за 11 туров, седьмое место. Плотность высочайшая, потому задача одна. Не сбавлять оборотов, не терять концентрацию. В принципе, международная пауза после двух ничейных исходов должна была пойти во благо. Перезагрузиться, собраться с мыслями — и продолжить с новыми силами.

Впереди «Эвертон». Формально ливерпульцы располагаются аж на 13-й строчке, но тут нужно вернуться к предыдущему абзацу. Да, та самая плотность таблицы. Видите ли, отставание от «Манчестер Юнайтед» составляет жалкие три очка. Команда Дэвида Мойеса перед паузой как раз разогналась — отобрала очки у «Сандерленда» (1:1) и хлопнула «Фулхэм» (2:0).

«Эвертон» — одна из самых «низовых» команд чемпионата Англии. Пропускает немного, забивает ещё реже. На выезде вообще сподобилась всего на пять голов. У «МЮ» дома четыре победы подряд в АПЛ с общей разностью 11:5. Похоже, на «Олд Траффорд» Дэвида Мойеса ничего хорошего не ждёт. Видимо, традиция.

На П1 дают неплохой коэффициент 1.82, хотя мы предлагаем рискнуть. Подопечные Рубена Аморима лучше всех в лиге проводят первые таймы — аж 22 очка за 11 туров. После перерыва сил из-за активного прессинга и не лучшей скамейки не хватает, часто следуют просадка и потеря очков. Зато стартовые отрезки выглядят солидно. А на П1 в первом тайме выставлен коэффициент 2.30. И это уже совсем другое дело!