Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«МЮ» — «Эвертон»: прогноз «Чемпионата»

«МЮ» — «Эвертон»: прогноз «Чемпионата»
Аудио-версия:
Комментарии

Прогноз на матч 12-го тура чемпионата Англии «МЮ» — «Эвертон» от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: «МЮ» победит в первом тайме за 2.30.

Материалы по теме
«Манчестер Юнайтед» — «Эвертон». Вьетнамские флешбэки Мойеса
«Манчестер Юнайтед» — «Эвертон». Вьетнамские флешбэки Мойеса

«МЮ» набрал 18 очков за 11 туров, седьмое место. Плотность высочайшая, потому задача одна. Не сбавлять оборотов, не терять концентрацию. В принципе, международная пауза после двух ничейных исходов должна была пойти во благо. Перезагрузиться, собраться с мыслями — и продолжить с новыми силами.

Впереди «Эвертон». Формально ливерпульцы располагаются аж на 13-й строчке, но тут нужно вернуться к предыдущему абзацу. Да, та самая плотность таблицы. Видите ли, отставание от «Манчестер Юнайтед» составляет жалкие три очка. Команда Дэвида Мойеса перед паузой как раз разогналась — отобрала очки у «Сандерленда» (1:1) и хлопнула «Фулхэм» (2:0).

«Эвертон» — одна из самых «низовых» команд чемпионата Англии. Пропускает немного, забивает ещё реже. На выезде вообще сподобилась всего на пять голов. У «МЮ» дома четыре победы подряд в АПЛ с общей разностью 11:5. Похоже, на «Олд Траффорд» Дэвида Мойеса ничего хорошего не ждёт. Видимо, традиция.

На П1 дают неплохой коэффициент 1.82, хотя мы предлагаем рискнуть. Подопечные Рубена Аморима лучше всех в лиге проводят первые таймы — аж 22 очка за 11 туров. После перерыва сил из-за активного прессинга и не лучшей скамейки не хватает, часто следуют просадка и потеря очков. Зато стартовые отрезки выглядят солидно. А на П1 в первом тайме выставлен коэффициент 2.30. И это уже совсем другое дело!

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android