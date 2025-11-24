ЦСКА — СКА: назван фаворит армейского дерби КХЛ

24 ноября в Москве ЦСКА примет СКА на льду «ЦСКА-Арены». Стартовое вбрасывание запланировано на 19:30 мск. Это будет вторая очная встреча команд в регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги.

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу ЦСКА в основное время предлагается с коэффициентом 2.18, в то время как победа СКА оценивается в 3.00.

Ничья и овертайм идут за 4.20.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.81, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 2.10. Гол на первой минуте идёт за 11.5.