ЦСКА — СКА: прогноз на игру в Москве

Прогноз на матч КХЛ ЦСКА — СКА от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: ИТМ 2 гола СКА за 2.10.

На стороне ЦСКА родные трибуны, зато у СКА было больше времени на восстановление и подготовку. Москвичи предыдущий матч провели с минским «Динамо» 20 ноября, после чего летели из Беларуси в столицу России. А вот команда из Санкт-Петербурга получила полноценный мини-отпуск. Прошлая встреча датирована аж 16 ноября, когда дома был обыгран «Металлург» (4:3). Отличная возможность перезагрузиться, зализать раны и провести несколько интенсивных тренировок.

В то же время стоит учитывать откровенно паршивую продуктивность подопечных Игоря Ларионова за пределами своей площадки. В 11 выездных матчах набрано 10 очков и заброшено всего 24 шайбы. ЦСКА при этом дома планку держит: четыре победы в пяти последних встречах, средняя результативность — больше трёх шайб.

Вот от этого, пожалуй, и оттолкнёмся. На ИТМ 2 голов СКА выставлен коэффициент 2.10, а ЦСКА в четырёх предыдущих домашних матчах пропустил всего трижды. Причём среди соперников были не только хилые «Амур» с «Сибирью», но и «Торпедо» с «Северсталью». Перед своими воротами после ухода Спенсера Мартина порядка стало больше. Победит ли ЦСКА в основное время — вопрос. Однако много вряд ли пропустит.