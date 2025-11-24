Скидки
«Торино» — «Комо»: прогноз на матч 24 ноября

Аудио-версия:
Комментарии

Прогноз на матч 12-го тура чемпионата Италии «Торино» — «Комо» от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: обе забьют — нет за 1.82.

Очное противостояние двух команд, входящих в число самых миролюбивых в Серии А: 11 ничьих на двоих. Мало, очень мало пропускают. Гости вытащили из сетки всего шесть мячей, меньше только у «Ромы». Хозяева после жутких 0:5 во встрече с «Интером» в 1-м туре собрались, в пяти последних матчах лишь однажды пропустили больше мяча.

Добавим сюда историю очных встреч: в прошлом сезоне команды обменялись победами со счётом 1:0 на своих полях. Как ни крути, а основными вариантами тут будут классический тотал меньше 2.5 гола за 1.64 и «обе забьют — нет» за 1.82. Любителям рисковать стоит рассмотреть лобовую ничью за 3.30. Логика простая, даже примитивная: проигрывают команды редко, но и с созиданием испытывают трудности. 0:0 — более чем реальный вариант.

Комментарии
