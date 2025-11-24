Скидки
«Челси» — «Барселона»: коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов

Комментарии

25 ноября в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов встретятся «Челси» и «Барселона». Игра пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Челси» предлагается с коэффициентом 2.25, что равно приблизительно 46% вероятности.

Победа «Барселоны» оценивается коэффициентом 2.95 (30%). Ничейный исход можно найти в линии за 4.10 — около 24%

При этом аналитики ждут высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.00, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.40.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.35.

