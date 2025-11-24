«Манчестер Сити» — «Байер»: прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов

25 ноября в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов встретятся «Манчестер Сити» и «Байер». Игра пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Манчестер Сити» предлагается с коэффициентом 1.25, что равно приблизительно 79% вероятности.

Победа «Байера» оценивается коэффициентом 12.5 (7%). Ничейный исход можно найти в линии за 6.80 — около 14%.

При этом аналитики ждут высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.10, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.37.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.76.