Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Манчестер Сити» — «Байер»: прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» — «Байер»: прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов
Комментарии

25 ноября в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов встретятся «Манчестер Сити» и «Байер». Игра пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Манчестер Сити» предлагается с коэффициентом 1.25, что равно приблизительно 79% вероятности.

Победа «Байера» оценивается коэффициентом 12.5 (7%). Ничейный исход можно найти в линии за 6.80 — около 14%.

При этом аналитики ждут высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.10, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.37.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.76.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android