Названы шансы «Карабаха» отобрать очки у «Наполи» в Лиге чемпионов

Названы шансы «Карабаха» отобрать очки у «Наполи» в Лиге чемпионов
25 ноября в Неаполе на «Диего Армандо Марадона» «Наполи» примет «Карабах». Стартовый свисток — в 22:00 мск.

Для команды Антонио Конте это ключевой матч общего этапа Лиги чемпионов: после слабого старта нужно догонять конкурентов. В то же время азербайджанцы неожиданно для всех претендуют на топ-8.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Наполи» предлагается с коэффициентом около 1.30, в то время как победа «Карабаха» оценивается в 9.50. Ничья идёт за 5.75.

Вместе с тем аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 гола доступен с коэффициентом 2.40, а тотал больше 2.5 гола — с коэффициентом 1.50. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.94.

