«Наполи» — «Карабах»: прогноз на игру в Италии

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Наполи» – «Карабах» от автора «Чемпионата» Алексея Анисимова.

Ставка: тотал меньше 3 гола за 1.90.

«Наполи» будет много владеть мячом, нагружать фланги через активных вингеров и подключение латералей, а «Карабах» попытается ловить ошибки при позиционном нападении хозяев. При этом у Конте сейчас нет ресурса играть в безумные качели — слишком короткий состав в центре поля, поэтому акцент должен сместиться в сторону контроля и дисциплины.

Есть ещё календарный нюанс. Через несколько дней у «Наполи» выезд к «Роме», и Конте вряд ли станет нагружать свою команду ради крупной победы здесь, если игра быстро уйдёт под его контроль. Логичный сценарий — ранний высокий прессинг, попытка забить до перерыва, а дальше — аккуратное управление темпом без лишнего риска, даже если счёт будет всего 1:0 или 2:0.

С другой стороны, «Карабах» вряд ли раскроется и побежит вперёд даже при 0:1 — турнирное положение позволяет ценить любое очко. Да и Неаполь далеко не Баку. Это ограничивает вероятность разгона счёта до заоблачных цифр: пресловутый «разгром 5:0» здесь куда менее вероятный сценарий, чем спокойные 2:0 в пользу хозяев. Алгоритмы букмекеров склоняются к высокому тоталу. Этим и воспользуемся.